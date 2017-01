Fast schon mit einem Grinsen im Gesicht haben die Vertreter von Verbänden und Wirtschaft in der Baubranche ihre Aussichten für das kommende Jahr bei der Allgemeinen Bauzeitung eingereicht. Sie alle profitieren vom derzeitigen Bauboom, vor allem im Wohnungsbau, der nicht zuletzt durch die Flüchtlingskrise ausgelöst worden ist. Nur die Ziegelindustrie sieht sich dabei etwas zurückgesetzt. Deren Hauptgeschäftsführer Martin Roth weist in seinem Statement u.a. darauf hin, dass die Produzenten von Dachziegeln an der positiven wirtschaftlichen Entwicklung nicht so recht partizipieren können. Die einzelnen Statements der Verbände und Industrievertreter finden Sie hier.