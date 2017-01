02.02.2017 - 14:49 Bauboom Fortsetzung

Wiesbaden (dpa). – Getrieben von niedrigen Hypothekenzinsen und fehlenden Anlagealternativen sind in Deutschland von Januar bis November vergangenen Jahres 340 000 neue Wohnungen genehmigt worden. Das waren 23 % mehr als im Vorjahreszeitraum und der höchste Stand in den ersten elf Monaten eines Jahres seit 1999, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtete. Damit...