Bauboom: Kunden müssen lange auf Handwerker warten

Frankfurt/Main (dpa). - Wegen des Immobilienbooms müssen sich Verbraucher in Hessen auf lange Wartezeiten bei Handwerkern einstellen. Angesichts voller Auftragsbücher könnten etwa Maler, Heizungsbauer oder Dachdecker Anfragen nur mit Verzögerung bedienen, sagte Heinrich Gringel, Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern, der Deutschen Presse-Agentur. "Bei Neubauprojekten müssen Kunden mit sechs bis acht Wochen Vorlaufzeit rechnen." Der Norden Hessens sei ebenso betroffen wie der Süden. Das hessische Handwerk profitiert schon länger vom Bauboom und hatte zuletzt von der besten Geschäftsstimmung seit mehr als 20 Jahren berichtet. Wegen der niedrigen Zinsen und der historisch guten Lage am Arbeitsmarkt kaufen oder sanieren viele Menschen Immobilien. Nun würden auch Baumaterialien knapp, sagte Gringel. "Es gibt beispielsweise nicht genug Dämmstoffe, Fenster und Türen am Markt, da die Nachfrage zu groß ist." Zudem mangele es an Fachkräften, da sich zu wenige junge Menschen für ein Handwerk interessierten.