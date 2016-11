24.11.2016 - 13:03 Bauboom sorgt für Wachstum

Wiesbaden (dpa). – Das Wachstum der deutschen Wirtschaft hat an Tempo verloren. Im ersten vollen Quartal nachdem Brexit-Votum stieg die Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorquartal um 0,2 %, wie das Statistische Bundesamt kürzlich in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem etwas stärkeren Plus von 0,3 % im dritten Quartal gerechnet....