03.05.2017 - 16:17 Bauboom: Stärkster Februar

Wiesbaden (dpa). – Der Bauboom in Deutschland setzt sich mit hohem Tempo fort. Im Februar 2017 verzeichneten die Unternehmen des Bauhauptgewerbes den höchsten nominalen Auftragseingang in einem Februar seit 22 Jahren, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Mit rund 5,1 Mrd. Euro lagen die Aufträge in Betrieben mit mindestens 20 Beschäftigten um 5,7 % höher als...