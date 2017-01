Deutschlands Wertschöpfung sinkt

Darmstadt (ABZ). – Deutschland kommt im internationalen Vergleich mit der Modernisierung seiner Infrastruktur nicht schnell genug voran. Die Wertschöpfung aus baulichen Vermögenswerten für Deutschland sei in den vergangenen zehn Jahren deutlich zurückgegangen, teilte das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für Natural and Built Assets, Arcadis, in Darmstadt mit. Das ergab die Auswertung des Global Built Asset Performance Index (GBAPI) von Arcadis, der die Wertschöpfung aus baulichen Vermögenswerten in 36 Ländern vergleicht. Gut ein Viertel des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) wurde dem GBAPI zufolge 2016 durch die Wertschöpfung aus Gebäuden und Infrastruktur erzielt. Im Vergleich zur gleichen Messung im Jahr 2014 ist die Wertschöpfung zwar um 3 % gestiegen.



Doch der Anteil baulicher Vermögenswerte am BIP ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Lag dieser Anteil 2016 und 2014 bei 26,5 %, betrug er vor zehn Jahren noch ca. 30 %. "Im internationalen Vergleich ist die Effizienz von baulichen Vermögenswerten in Deutschland heute deutlich zu niedrig", sagte Dr. Manoj Gupte, Mitglied des Managements der Region Europa Central von Arcadis. Im europäischen Vergleich ist Deutschland mit einer Wertschöpfung von 1 Bio. US-Dollar (USD) aus baulichen Vermögenswerten derzeit aber noch führend. Auf Platz zwei folgt die Türkei mit 807 Mrd. USD und auf Platz drei Frankreich mit 794 Mrd. USD.



"Deutschland hat immer noch eine solide Basis, aber unsere Infrastruktur ist in die Jahre gekommen", betonte Gupte. "Insbesondere in Westdeutschland stehen Autobahnen, Fernstraßen und Energienetze am Ende ihrer Lebenszyklen oder müssen erweitert werden." Allein 12 000 Brückenabschnitte bundesweit mit insgesamt 3,8Mio. m² müssten saniert werden. Das Tempo der Modernisierung bestehender Infrastrukturen sei gleichzeitig nicht hoch genug: "Selbst im 'alten' Europa sieht man in den Ländern Frankreich und Spanien ein schnelleres Wachstum der Wertschöpfung aus baulichen Vermögenswerten als in Deutschland", sagte Gupte. Zu komplexe Prozessstrukturen, zu geringer Fokus auf Innovationen und fehlendes Fachpersonal bremsten viele Bauvorhaben aus. "Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in den Ausschreibungsverfahren, ein zielgerichtetes Stakeholder Management und mehr gut ausgebildetes Fachpersonal, um langfristig den Investitionsstau abzubauen", sagte der Experte.



Vom globalen BIP wurden 2016 geschätzte 40 % von baulichen Vermögenswerten generiert. Gegenüber 2014 war das eine Steigerung um 1 %. Das entspricht einem Anstieg um 3 Bio. USD in den vergangenen zwei Jahren. Schwellenländer wie z. B. Mexiko (63,6 % des BIP aus baulichen Vermögenswerten), die Philippinen (59,4 % und die Türkei (56,1 %) sind diejenigen, deren BIP am meisten von baulichen Vermögenswerten abhängt. Die Schweiz (20,3 %), Russland (22,1 %) und Südkorea (24 %) sind am wenigsten von baulichen Vermögenswerten abhängig.



Der Index belegt, dass sowohl Regierungen als auch der private Sektor weltweit weiterhin in Gebäude und Infrastruktur investieren, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Es wird deutlich, dass viele Schwellenländer gute Renditen aus ihrer neuen Infrastruktur erzielen, wohingegen entwickelte Länder eine Abschwächung in dieser Hinsicht verzeichnen. Die wichtigsten Gründe dafür sind, dass sich die Volkswirtschaften der entwickelten Länder in Richtung Dienstleistungsbranche diversifizieren und ihre Infrastrukturen in die Jahre kommen. Sowohl die Schwellenländer als auch die entwickelten Staaten sollten Arcadis zufolge ein besseres Verständnis dafür bekommen, wie bauliche Vermögenswerte mehr Wachstum in ihren Volkswirtschaften erzeugen können. Dies gilt insbesondere in einer Welt mit Finanzierungsproblemen. Die Notwendigkeit von baulichen Vermögenswerten, die langfristig bestehen können und sich langfristig bewähren, ist von zentraler Bedeutung.