06.01.2017 - 13:57 BAUMAG 2017 Fachmesse komplett ausgebucht

Luzern/Schweiz (ABZ). – Die Baumag 2017 in Luzern ist komplett belegt. Sie wird vom 2. bis 5. Februar zum nationalen Treffpunkt der Baumaschinenindustrie. In vier Hallen und auf zwei Freigeländen bietet die 18. Ausgabe Platz für Neuheiten der im Hoch- und Tiefbau spezialisierten 200 angemeldeten Aussteller. Für 17 000 Besucher aus dem In- und Ausland ist die Baumag 2017 die...