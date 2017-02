Tiefbaueinsatz für Seilbagger in St. Petersburg

St. Petersburg/Russland (ABZ). – VodoKanalStroy heißt das staatliche Unternehmen, das sich um das Wasser- und Abwassernetz der Millionenmetropole St. Petersburg kümmert. Für die vielfältigen Einsätze im Tiefbau und Kanalunterhalt, hat das Unternehmen mehrere Sennebogen Maschinen im Einsatz. Links und rechts strömt der Verkehr in Richtung Innenstadt vorbei an den Bauarbeitern die unter engsten Platzverhältnissen auf einer kleinen Verkehrsinsel damit begonnen haben, das Kanalnetz der Stadt zu ertüchtigen. Viel Platz bleibt nicht, um das Baumaterial, Container und Aushub neben den beiden 25 m tiefen Bauschächten zu platzieren. Dazwischen steht schließlich auch noch ein gelber Sennebogen 640 Seilbagger, der Material auf dem Gelände und in die Tiefe bewegt. Unter der Verkehrsinsel setzen die Arbeiter derzeit einen Kanalschacht in Stand.

Mittels Greifer wurden sowohl die vorgelagerten Erdbauarbeiten erledigt, wie auch später das Stütz- und Mauerwerk am Haken eingehoben. Bis zu 25 t wiegen dabei die Stahlbetonelemente die in 25 m Tiefe platziert werden, um die Wassermassen der bis 1 m im Ø fassenden Kanalrohre aufnehmen zu können. Künftig soll das anfallende Oberflächenwasser des Stadtteils hier sicher kanalisiert werden.