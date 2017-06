Branche hat die Zukunft fest im Blick

"Modern und dynamisch, gute Einkommens- wie Aufstiegsmöglichkeiten und High-Tech: Unsere Branche ist attraktiv für Arbeitnehmer." So eröffnete Joachim Michels, 1. Vorsitzender des bbi, die Fachtagung. Gute Arbeitskräfte seien dennoch ebenso rar gesät wie schwer zu finden. Michels weiter: "Hier müssen wir sehr aufmerksam sein, denn Personalengpässe können sich im ungünstigsten Fall zum limitierenden Faktor zukünftiger Unternehmensentwicklungen auswachsen". Im aktuellen Wettbewerb mit den anderen Branchen um Köpfe sei es heute daher die Frage, was Arbeitnehmern bei der Wahl des Arbeitsplatzes wichtig ist und wie man es schafft, geeignetes Personal für die Branche zu begeistern.

Hierzu konnte Nicolai Andersen, Deloitte Consulting GmbH, Interessantes berichten. In seinem Vortrag "Generation Y: Wollen die auch arbeiten?" zeigte er auf, wie junge Arbeitnehmer heute denken und welche Kriterien bei der Wahl des Arbeitgebers eine besondere Rolle spielen. Denn: Arbeiten will auch die Generation Y, allerdings, so Andersen, habe sich im Denken und der Herangehensweise im Vergleich zu früher viel verändert. Unter anderem habe die hohe Geschwindigkeit von Entwicklungen dazu geführt, dass für junge Arbeitnehmer heute andere Dinge wichtig seien – Stichwort Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien – als dies noch vor einigen Jahren bei jungen Bewerbern der Fall war.



Im Anschluss daran erläuterten Danny Kensa, Mittelstand 4.0-Agentur Kommunikation, und Heinz Rohde, Mittelstand Digital, wie Unternehmen mit kommunikativen wie technischen Lösungsansätzen zu einem besseren Wissensmanagement im Unternehmen finden können. In Zeiten einer hohen Mitarbeitermobilität und -fluktuation ist eine strukturierte Wissensweitergabe essentiell. Strukturelle Lösungsansätze wie feste Vertreterregelungen und eine klar geregelte Dokumentenablage sind daher laut Kensa ebenso grundlegend wichtig wie eine ressort- und hierarchieübergreifende, offene Kommunikationskultur. Unterstützt durch digitale und technische Wissensmanagementwerkzeuge seien diese Lösungsansätze geeignet, mit relativ einfachen Mitteln gravierenden Wissensverlusten und der Bildung von Herrschaftswissen entgegen zu wirken.



Mit digitalen Lösungen beschäftigte sich auch Dr. Sven Laumer, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, in seinem Vortrag "Digitalisierung von Personalprozessen: Wie IT die Rekrutierung auch im Mittelstand verändert". Erfolgreiche Mitarbeiterfindung umfasst heute weit mehr als die Schaltung einer Stellenanzeige und hat sich deutlich auf digitale Kanäle verlagert. Dieser Trend, so Laumer, wird sich zukünftig noch weiter verstärken und – da potentielle Arbeitnehmer schon heute oft per Smartphone online sind – vor allem in Richtung mobiles Recruiting entwickeln. Inwiefern und warum eine durchdachte Kanalauswahl, die Direktansprache geeigneter Kandidaten sowie der Aufbau einer glaubwürdigen Arbeitgebermarke als Rekrutierungsstrategien für mittelständische Branchenbetriebe zielführend sein können, zeigte Dr. Laumer anschließend an einem Beispiel und gab interessante Impulse für die Tagungsteilnehmer.