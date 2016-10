21.10.2016 - 09:33 bbi-Strategietag Profis der Vermietbranche trafen sich

Frankfurt/Main (ABZ). – Mit über 100 teilnehmenden Profis aus der Vermietung, einem breiten Themenspektrum und hochkarätigen Referenten fand Ende September in Frankfurt der bbi-Strategietag "Professionelles Mietparkmanagement" statt. Eröffnet wurde das Vortragsprogramm von Peter Schrader, Geschäftsführer der Zeppelin Rental GmbH & Co. KG. In seinem Beitrag zur Digitalisierung...