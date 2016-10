26.10.2016 - 08:33 Be- und Entlüfter mit Unterteil Flachdach-Programm erweitert

Ennepetal (ABZ). – Den Flavent Dachraum Be- und Entlüfter sowie den Flavent Wohnraum Be- und Entlüfter gibt es jetzt auch in DN 150. Die Artikel haben einen integrierten Kondensatablauf und sind wahlweise mit Hart-PVC-Flansch oder mit Bitumen-Manschette erhältlich. Vier integrierte und außen angeordnete Befestigungslaschen ermöglichen die bauseitige mechanische Fixierung....