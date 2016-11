Augsburg (ABZ). - Mehr als 2000 Aussteller präsentieren im kommenden Jahr auf der BAU 2017 in insgesamt 17 Messehallen Architektur, Materialien und Systeme. Dabei wird fast die komplette Halle C3 von der BAU-IT, der größten Leistungsschau für Softwareprodukte im europäischen Bauwesen, bestückt. Auf rund 60 m2 ist auch das Augsburger Software-Unternehmen Bechmann und Partner dabei und präsentiert in Halle C3, Stand 329 Neuheiten.

An mehreren Terminals veranschaulicht und erläutert das Bechmann-Expertenteam die Entwicklungen bei Bechmann AVA und Bechmann BIM. Vorgestellt werden intelligente Lösungen aus den Bereichen Kostenplanung, AVA und Kostenmanagement, die auf die Anforderungen von Architekten, Fach- und Bauingenieuren sowie Kommunen, Bau- und Generalunternehmer zugeschnitten sind.

Den Fokus der Messepräsentation legt das Unternehmen auf die aktuellen Entwicklungen in der graphischen Mengenermittlung und das Zusammenspiel zwischen Bechmann AVA und Bechmann BIM sowie auf die Verknüpfung der beiden Software-Lösungen mit dem „DBD KostenKalkül BIM-LV-Container“ aus dem Haus Dr. Schiller & Partner GmbH.

Darin wird die DIN SPEC 91350 in die Praxis umgesetzt, die die Anforderungen an die Datenstruktur und den Inhalt von BIM-LV-Containern definiert. Es werden die inhaltlichen Anforderungen an das Bauwerksmodell, das Leistungsverzeichnis, das Linkmodell sowie an die beschreibenden Metadaten festgelegt. Dem Planer eröffnen sich dadurch ganz neue Möglichkeiten für die Durchführung von Bauprojekten mit BIM.