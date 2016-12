26.12.2016 - 12:07 Bei Bauprodukten CE-Zeichen künftig maßgeblich

Berlin (ABZ). – Im Oktober 2016 hat das Ü-Zeichen in Deutschland seine rechtliche Bedeutung verloren. Betroffen davon sind alle Bauprodukte, die einheitlichen europäischen Regeln unterliegen. Dazu gehört auch die Mineralwolle. Hintergrund ist die Einführung der neuen Musterbauordnung und deren Umsetzung in die Landesbauordnungen. Dieser Beitrag zeigt, was sich nun ändert und...