Frankfurt/Main (ABZ). – Bei einer Logistikkonferenz wurde die Abteilung Supply Chain Management von Peri für ihr neuartiges Logistikkonzept mit dem "Supply Chain Management Award 2016" ausgezeichnet. Exzellente Planung ist nicht nur Anspruch des Unternehmens, sondern vielmehr unerlässlich, um den Kunden weltweit jederzeit mit den jeweils passenden Schalungs- und Gerüstsystemen zu versorgen. Der Innovationspreis bestätigt, dass die dazu im Unternehmen entwickelte Lösung erstklassig ist.



Viele mittelständisch geprägte, bayerische Unternehmen sind Marktführer in ihren Branchen. Dazu zählt auch der Schalungs- und Gerüstspezialist Peri. Heute beschäftigt das Unternehmen rd. 7700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, die für unzählige kleine und große Bauprojekte in über 100 Ländern effiziente und sichere Schalungs- und Gerüstlösungen liefern. Peri zählt aber nicht nur in Bezug auf Schalungs- und Gerüsttechnik zu den Marktführern weltweit. Auch bei Geschäftsprozessen zeigt sich das Unternehmen äußerst innovativ.



"Wir haben bewiesen, dass Peri in der Disziplin Logistiknetzwerke ganz vorne mitspielt und konnten uns gegen namhafte Unternehmen durchsetzen – das erfüllt uns mit Stolz. Mit ihrer Motivation zur täglichen Verbesserung von Prozessen tragen alle Perianerinnen und Perianer dazu bei, unsere sehr gute Position im Markt weiter auszubauen und die Arbeitsplätze zu sichern", freut sich Leonhard Braig, Geschäftsführer für die Bereiche Produkt und Technik über den besonderen Erfolg. Dass die Peri GmbH ihre Schalungs- und Gerüstsysteme nicht nur verkauft sondern auch vermietet, hat vielfältige Auswirkungen im Unternehmen. Einerseits investiert Peri weltweit in die Bereitstellung und Unterhaltung von Lagerflächen und Mietmaterial. Andererseits gehen mit der Vermietung verschiedene Prozesse einher: Neben der kaufmännischen und logistischen Abwicklung der Aus- und Rücklieferung sind dies die Ein- und Auslieferung sowie die Mengen- und Qualitätskontrolle. Zudem gilt es, das Material stets in definierter Qualität für die Vermietung vorzuhalten – also entsprechend zu reinigen und bei Bedarf zu reparieren und zu sanieren.



Besondere Herausforderung für die Peri-Mietparks weltweit sind dabei unvorhersehbare Bauabläufe. Um eine noch bessere Materialbereitstellung und Lieferfähigkeit für die Kunden zu erreichen, wurde daher vor einiger Zeit das Projekt "Closed Loop Supply Chain" ins Leben gerufen – in deutschen Worten "Geschlossener Kreislauf für den Materialaustausch".



Als Ergebnis sind heute weltweit Prozesse etabliert sowie Softwarelösungen im Einsatz, mit denen genau diese Ziele nachweislich erreicht werden konnten. Auch die Produktion von Neumaterial konnte so im Sinne der Energie- und Ressourceneffizienz optimiert werden. So folgt Peri auch in dieser Hinsicht dem Anspruch der nachhaltigen Entwicklung und der Berücksichtigung ökologisch relevanter Aspekte. Das Projekt zeigt, dass verantwortungsbewusstes, ökologisches Handeln für Peri einen besonderen Stellenwert einnimmt. Schon im Vorfeld der Fachkonferenz Exchainge, auf der vier Finalisten ihre Logistikprojekte vorstellen durften, hatte Peri sich gegen mehr als 100 weitere Bewerber durchgesetzt. Nach der Präsentation ihres Projekts "Closed Loop Supply Chain" in Frankfurt ging das Weißenhorner Unternehmen als Sieger hervor. "Peri hat die Jury entlang sämtlicher Bewertungskriterien – Strategie, Prozesse, Organisation und Innovation – überzeugt", erklärte Jurymitglied und Laudator Johannes Giloth, Senior Vice President Global Operations, Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG. Jurymitglied Dr. Petra Seebauer, Herausgeberin des Fachmagazins "Logistik heute", ergänzte zur prämierten Lösung: "Auch die Abbildung des Prozesses mit sämtlichen Daten in einem Software-Tool hat gezeigt, dass Peri damit den Grundstein für die Digitalisierung der Geschäftsprozesse legt." Peri erwartet für die kommenden Jahre weiteres Wachstum und stellt dafür im gesamten Unternehmen die Weichen, das hier beschriebene Projekt ist nur ein Beispiel für diesbezügliche Aktivitäten. Die konstante Suche nach weiter verbesserten oder auch neuartigen Produkten steht dabei im Mittelpunkt. Aktuell bspw. investiert Peri in ein neues Produktionswerk für innovative Peri-Up-Gerüsttechnik im benachbarten Günzburg. Gleichzeitig werden aber auch Abläufe regelmäßig hinterfragt.