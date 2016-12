13.12.2016 - 16:59 Belagsanierung Ein Granit-Puzzle mit 13 600 Teilen

Erdmannhausen (ABZ). – Als sich Udo Leitner mit seiner gleichnamigen Baufirma darum bewarb die Steinerne Brücke in Regensburg zu sanieren, dachte er sich: "Wir als Regensburger können doch unsere Brücke nicht von Auswärtigen pflastern lassen." Ob es der Heimvorteil war oder nicht – am Ende setzte sich Leitner in der europaweiten Ausschreibung durch und gewann. Seit Oktober...