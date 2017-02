Belastung für den GaLaBau durch Ausdehnung der Lkw-Maut

Bad Honnef (ABZ). – Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. kritisiert die jetzt vom Bundesrat abgesegnete Ausdehnung der Lkw-Maut für Lkw ab 7,5 t, die am 1. Juli 2018 in Kraft tritt. Zukünftig wird unterschiedslos die Nutzung des gesamten Bundesstraßennetzes in die Mauterfassung einbezogen. Die Unternehmen der Branche sind aufgrund ihres umfangreichen Fuhrparks und Baustellen, die schon einmal 100 km vom Betriebshof entfernt liegen können, von der Ausweitung der Fernstraßenmaut erheblich betroffen.