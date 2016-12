09.12.2016 - 09:02 Ben de Sain

Mit Wirkung zum 1. Januar 2017 übernimmt Ben de Sain die Leitung des Marktmanagements Trockenbau bei der Knauf Gips KG in Iphofen. Er berichtet an Oliver Fröhlich, Vertriebsdirektor Trockenbau. "Ben de Sain ist ein ausgewiesener Kenner des Trockenbau-Marktes in Deutschland und darüber hinaus. Mit seiner langjährigen Branchenerfahrung werden wir den Trockenbau weiterentwickeln...