Zeppelin Konzern übernimmt Limes Mobil

Garching (ABZ). – Der Zeppelin-Konzern erwirbt rückwirkend zum 1. Januar 2017 100 % der Anteile an der Limes Mobil GmbH. Mit dem Kauf übernimmt Zeppelin 37 Mitarbeiter in seine Strategische Geschäftseinheit Rental und stärkt seine Marktposition im Bereich Baustellen- und Verkehrssicherung. Limes unterhält je einen Standort in Berlin und im nordrhein-westfälischen Dorsten. Das Unternehmen ist seit 1997 erfolgreich im Markt aktiv und bietet seinen Kunden professionelle Baustellen- und Verkehrssicherung für Tages- und Großbaustellen. Darüber hinaus zählt Limes zu den Top 10 Anbietern von Betonschutzwänden in Deutschland.

Die Geschäftstätigkeit der Limes Mobil GmbH wird vollständig in die Zeppelin Rental GmbH & Co. KG integriert, vorerst aber unter dem bekannten Namen Limes Mobil GmbH als rechtlich eigenständiges Unternehmen weitergeführt. "Mit dem Kauf erweitern wir unsere Präsenz in Nordrhein-Westfalen, wo in den nächsten Jahren hohe Investitionen in die Infrastruktur zu erwarten sind", so Wolfgang Hahnenberg, Leiter der Strategischen Geschäftseinheiten Rental und Z Lab, Vorsitzender Geschäftsführer der Zeppelin Rental GmbH & Co. KG und Geschäftsführer der Limes Mobil GmbH.

"Darüber hinaus bauen wir unseren Bestand an Schutzwänden um rund 90 km aus und können damit deutlich flexibler auf Anfragen unserer Kunden reagieren." Zeppelin Rental verfügt selbst über langjährige Erfahrung im Bereich Baustellen- und Verkehrssicherung. Das Leistungsspektrum reicht von der Projektierung der Maßnahmen über die computergestützte Ausarbeitung der Unterlagen und Abwicklung des behördlichen Genehmigungsverfahrens bis hin zur Einrichtung und Montage der Verkehrsleitsysteme, Lichtsignalanlagen und Sperrmaßnahmen nach den Richtlinien der Straßenverkehrsordnung (StVO) sowie der Übernahme regelmäßiger Wartungs- und Kontrollfahrten. Das Unternehmen ist zertifiziertes Mitglied im Fachverband Verkehrssicherung an Arbeitsstellen auf Straßen e. V. (FVAS) und in der PQ Bau präqualifiziert. Die Kunden der Limes Mobil GmbH profitieren von einem deutlich erweiterten Produkt- und Dienstleistungsangebot.

Neben professioneller Baustellen- und Verkehrssicherung erhalten sie künftig bundesweit über 55 000 Mietmaschinen und -geräte, temporäre Raum- und Infrastrukturlösungen, Prüfdienstleistungen, Schulungen sowie Lösungen im Bereich Baulogistik und Energieversorgung.