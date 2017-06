05.06.2017 - 11:15 Berlin Institute for Medical Systems Biology Ressourcenschonend Beton produziert

Berlin (ABZ). – Im "Berlin Institute for Medical Systems Biology" des Max-Delbrück-Centrums kommen besondere Betone zum Einsatz, die unter Verwendung von rezyklierter Gesteinskörnung hergestellt werden. Das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) ist eines der wichtigsten Zentren für biomedizinische Forschung mit Sitz in Berlin-Buch....