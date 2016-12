Berlin (ABZ). – Im Südosten Berlins unweit der Dahme, befindet sich das Unternehmen Klink & Krüger, das sich auf die Restaurierung von historischen deutschen Motorbooten spezialisiert hat. In den ehemaligen Hallen der Claus-Engelbrecht-Werft in Köpenick werden renovierungsbedürftige Schmuckstücke wieder seetüchtig gemacht. Derzeit arbeitet das neunköpfige Team an einem ganz besonderen Projekt: der Restaurierung der Motoryacht "Hildegard", der ehemaligen AEG-Vorstandsyacht. Das 1915 gebaute Schiff ist 18 m lang und besitzt ein großzügiges Achterdeck sowie einen großen Salon.

Für die Restaurierung hat das Team zwei Jahre eingeplant, keine ungewöhnliche Dauer, denn schon bei der Vollrestauration eines 9 m-Motorboots muss man von ungefähr 3000 bis 5000 Arbeitsstunden ausgehen. Bis auf die Außenwände wird alles in Handarbeit komplett neu gemacht, es gilt den Originalzustand wieder herzustellen. Bei dieser aufwändigen Restaurierung setzt die Firma auch zwei neue leistungsstarke Profi-Elektrowerkzeuge von Bosch ein: den GWS 19-125 CIE Professional sowie den weltweit ersten 10,8 V Akku-Winkelschleifer, den GWS 10,8-76 V-EC Professional.

Die ungewöhnliche Rumpfform der AEG-Vorstandsyacht erfordert eine spezielle Behandlung – hierbei ist Präzision gefragt. Da die Boote zu damaliger Zeit von Hand gebaut wurden, können auch heute keine Fertigbauteile verwendet werden. Markus Beddies arbeitet seit mehreren Jahren als Bootsbauer und hat damit seinen Traumberuf gefunden. Von seinen Werkzeugen erwartet er Höchstleistung und Flexibilität: "Täglich stehen wir vor neuen Herausforderungen, da jedes Boot seine Eigenheiten hat und wir jeden individuellen Wunsch unserer Kunden verwirklichen möchten. Unsere Werkzeuge müssen diesen Herausforderungen gewachsen sein." Der neue GWS 10,8-76 V-EC Professional überzeugt durch seine handliche Form. Auch an engen, schwer zugänglichen Stellen im Bootsinneren kann Beddies mit dem Gerät sicher arbeiten.

Dank der speziell für Trennarbeiten optimierten Bauform und der vertikal angebrachten Scheibe, lassen sich Schnitte kontrolliert und sauber durchführen. Beddies, der sich selbst einen Perfektionisten nennt, hat mit dem Werkzeug einen nützlichen kleinen Helfer zur Hand, der vor allem bei Detailarbeiten punktet: "Ein Boot ist nicht groß, deswegen müssen unsere Geräte klein und handlich sein. Der kleine Akku-Winkelschleifer von Bosch liegt gut in der Hand und ergänzt unsere Werkzeugsammlung perfekt. Jetzt kann ich mir wertvolle Arbeitszeit sparen, denn das kompakte Gerät erreicht problemlos enge Winkel und hält auch hier unseren hohen Ansprüchen an ein Werkzeug stand." Ein weiterer Vorteil des kabellosen Geräts ist der wartungsfreie EC-Motor, dieser gewährleistet eine lange Lebensdauer. Die Arbeiten an einem Boot sind nie beendet, es erfordert permanente Pflege, täglich fallen neue Arbeitsschritte an. Auch der Schiffschraube der Motoryacht "Hildegard" sieht man die Jahre auf See an. Mit dem leistungsstarken Winkelschleifer GWS 19-125 CIE Professional entfernt Bootsbauer Lukas Weigelt zuverlässig und schnell Kalkablagerungen. Hierfür benutzt er einen Bürstenaufsatz, speziell für Metallarbeiten. Der mit einem 1900-W-Motor ausgestattete Winkelschleifer arbeitet kraftvoll und schnell, ohne dabei zu viel von der empfindlichen Oberfläche abzutragen. In wenigen Minuten glänzt die Schiffsschraube wieder wie in alten Zeiten. Trennarbeiten sind für den Winkelschleifer GWS 19-125 CIE Professional ebenso kein Problem. Einfach den Aufsatz wechseln und loslegen. Weigelt ist begeistert: "Das Gerät liegt dank des verstellbaren Zusatzhandgriffs immer sehr gut in der Hand: Trennarbeiten lassen sich schnell und einfach durchführen." Bei längeren Arbeitsschritten sorgt eine Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten.

Auch in puncto Sicherheit überzeugt der neue GWS 19-125 CIE Professional auf ganzer Linie. Bei den Trennarbeiten kommt es zu einer unerwarteten Blockade. Sofort schaltet die "KickBack Control"-Funktion den Motor des Geräts ab und verhindert so eine Beschädigung des Werkzeugs und beugt eventuellen Verletzungen vor. Nach vollendeter Arbeit sichert Weigelt den Winkelschleifer mit der verdrehsicheren Schutzhaube, auf diese Weise kann das Werkzeug sicher verstaut und transportiert werden.