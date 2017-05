22.05.2017 - 11:58 Berufsweltmeisterschaft Stuckateur reist zu WorldSkills 2017

Hamburg (ABZ). – Lukas Kirschmer gewann den Ausscheidungswettbewerb zur Teilnahme an den WorldSkills 2017, der im Rahmen der Mega-Messe kürzlich in Hamburg stattfand. Der 20-Jährige aus Blaubeuren (Baden-Württemberg) wird das Deutsche Stuckateurhandwerk bei der Berufsweltmeisterschaft vom 15. bis 18.10.2017 in Abu Dhabi vertreten. Nach Angaben des Bundesverbandes Ausbau und...