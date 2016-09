30.09.2016 - 14:52 Beton Fertigteilbau Erfurt Kunden werden bundesweit beliefert

Erfurt (ABZ). – Seit mehr als 50 Jahren produziert die Beton Fertigteilbau Erfurt GmbH in Thüringen Betonfertigteile für den Industrie-, Gewerbe-, Brücken- und Wohnungsbau. Was in der ehemaligen DDR mit Betonbauteilen für die Standard- Wohnungsbauserie 70 begann, findet heute seine Fortsetzung u. a. im modernen Erfurter Systemhaus für den sozialen Wohnungsbau. Entwickelte die...