12.12.2016 - 11:00 Betoninstandhaltung heute für die Zukunft

Dortmund (ABZ). – Ein Jubiläum der besonderen Art feiert die Landesgüte-gemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken NRW e. V. (LIB NRW) und lädt ein zum 25. Fachsymposium "Betoninstandhaltung heute für die Zukunft", das am 9. Februar 2017 in der Dortmunder Westfalenhalle stattfindet. Der Fachkongress stellt vor allem den Erfahrungsaustausch in den Mittelpunkt und informiert...