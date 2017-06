Rückbau so präzise wie mit einer Pinzette

Salzburg/Österreich (ABZ). – Ein Cat 336FLN nagt am altehrwürdigen Paracelsusbad in Salzburg. Es muss Platz machen für einen Neubau, der 2019 fertig sein soll und zusammen mit einem neuen Sauna- und Spa-Bereich nach Plänen des Architekturbüros Berger+Parkkinen entsteht. Mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 59,5 Mio. Euro ist es das größte Einzel-Bauvorhaben, das die Stadt Salzburg in diesem Jahrzehnt anpackt. Knapp 60 Jahre lang waren Hallenbad und Sauna in Betrieb. Schwimmer konnten im 25 m langen Sportbecken ihre Bahnen ziehen oder sich im Strömungskanal treiben lassen, Badegäste in der Sauna, unter Massagedüsen oder Schwallduschen und Wasserspeier relaxen, und Kinder sich im Plansch- und Erlebnisbecken sowie auf der Rutsche austoben. 2016 wurde das Wasser in den Becken abgepumpt und sämtliche Flüssigkeiten entsorgt. Bad und Saunatechnik wurden entfernt und "Kunst am Bau" abmontiert. Das Inventar wie Garderobenschränke oder Sitzmöglichkeiten wurden versteigert. Vier Wochen lang nahmen alleine die Vorarbeiten in Beschlag.



Mit der Entkernung wurde der Rückbau des Zwischentrakts und der großen Schwimmhalle eingeläutet. Den Anfang machte das Dach, das von dem Bagger abgetrennt und in seine Bestandteile zerlegt wurde. Dann ging es sukzessive weiter an die Außenmauern. Die angrenzenden Gebäude wurden per Schnitt voneinander getrennt. Der Rückbau erfolgte bis zu den beiden Untergeschossen, die samt Fundamenten ausgebaut werden müssen. Abzutragen ist eine Bausubstanz von rund 50 000 m³ umbautem Raum. Vor allem Beton und Stahl fallen an, aber auch Altholz und Mauerwerk. Diese werden vor Ort sortiert und dann zu einer unternehmenseigenen Recyclinganlage vor den Toren Salzburgs gebracht. Markenzeichen der eingesetzten Baumaschine: ihr gestreckter Ausleger.