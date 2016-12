Bad Honnef (ABZ). – Zum Herbst 2016 befinden sich die Betriebe des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus in Deutschland nach wie vor in einem wirtschaftlichen Stimmungshoch. Dies zeigen die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL). "Das Wirtschaftsklima im GaLaBau ist weiterhin positiv und liegt auf gewohnt hohem Niveau. Gleiches gilt für die Nachfrage nach landschafts-gärtnerischen Dienstleistungen. Die Branche hat also allen Grund optimistisch in die Zukunft zu blicken", kommentiert BGL-Präsident August Forster die Ergebnisse der aktuellen Umfrage. "Besonders erfreulich ist, dass 98,44 % der befragten Unternehmer die Aussichten der Branche als positiv bewerten. Das bestätigen auch die Angaben zur aktuellen Auftragslage. Demnach geben 94,68 % der Betriebe an, dass die Auftragslage besser oder gleichbleibend gegenüber dem Vorjahreszeitraum (85,18 %) ist. Ein Anstieg von fast 10 % gegenüber Herbst 2016. Volle Auftragsbücher bedeuten Planungssicherheit für die Betriebe. Dies spiegelt die Herbst-Konjunkturumfrage eindrucksvoll wider.



So reichen die Aufträge in der Pflege durchschnittlich für eine Vollbeschäftigung für die nächsten zehn Wochen. Im Bereich Neubau sind die Betriebe sogar für zwölf Wochen im Durchschnitt ausgelastet. "Die aktuellen Zahlen machen deutlich, dass die Betriebe erfolgreich im Markt agieren und bestens ausgelastet sind", freut sich Forster über das erneut gute Ergebnis der Umfrage. Zuversichtlich zeigen sich die Unternehmer im GaLaBau auch bei der Einschätzung der Zukunftsaussichten des eigenen Betriebs. 94,56 % der Befragten sehen den eigenen Betrieb gut aufgestellt. So schätzen 12,30% die Lage mit "sehr gut" ein (Vorjahr: 11 %). Mit "gut" bewerten 63,61 % die Aussichten (Vorjahr: 60,29 %). "Befriedigend" geben 21,99 % der Befragten (Vorjahr: 24,03 %) an.



Ein Beleg für die aktuelle positive Konjunkturlage im Garten- und Landschaftsbau zeigt sich auch in der Einschätzung zu den Zukunftsaussichten der Branche für die nächsten fünf Jahre. So sehen 3,26% (Vorjahr: 2,76 %) der Befragten die Aussichten der Branche als "sehr gut" an. 52,17 % (Vorjahr: 48,41) beurteilen die Perspektiven als "gut" und 39,13 % (Vorjahr: 42,04 %) als "befriedigend". Damit liegt die Einschätzung der Unternehmer für die wirtschaftliche Zukunft der Branche mit 94,56 % über dem Vorjahresniveau (93,21 %). Bei der Preisentwicklung im öffentlichen Bereich zeichnet sich ebenfalls ein positiver Trend ab. Demnach geben 14,55 % der befragten GaLaBau-Unternehmen an, dass sie markt-gerechte Preise erzielen konnten (Vorjahr 10,64 %). 74,30 % geben an, dass die Preisstruktur auf dem Niveau des Vorjahres geblieben ist (Vorjahr: 75 %). Nur 11,15 % der Betriebe beobachten in diesem Segment eine negative Entwicklung (Vorjahr: 14,36 %). "Unsere Überzeugungsarbeit, dass qualitätsvoll gepflegte Grünanlagen für die Kommunen sowohl einen wirtschaftlichen als auch sozialen Mehrwert bieten, scheint zu wirken", so August Forster. "Ich denke, dass unsere aktuelle Initiative "Grün in die Stadt", mit der wir über den Nutzen von mehr Grün in der Stadt informieren, auch bei Verantwortlichen in den Kommunen angekommen ist und auch hier ein Umdenken einsetzt", zeigt sich BGL-Präsident Forster erfreut.