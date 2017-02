Deutsche Unternehmen stellen viertgrößtes Firmenkontingent

Deutsche Firmen waren, wie in den Jahren zuvor, gut repräsentiert. Sie stellten mit 175 Ausstellern hinter China, Türkei und Italien das viertgrößte Firmenkontingent dar. Deutsche Firmen und deren Produkte sind in der Region gern gesehen. In den weitläufigen Messehallen bildeten sie fast immer ein Cluster unter dem gut sichtbaren Banner "Made in Germany". Einzelne Bundesländer wie z. B. Hessen, Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg nutzen zudem die Möglichkeit, vereint unter ihrem Landeswappen aufzutreten. Der Markt für Bauprodukte und Dienstleistungen liegt direkt vor der Tür. Die Metropolen der Golfregion Dubai, Abu-Dhabi oder Katar gehören zu den wirtschaftlich wie auch politisch stabilen VAE Staaten (Vereinigte Arabische Emirate). Sie stellen in der direkten Nachbarschaft zu Saudi Arabien, dem Iran und manch anderen krisengeschüttelten Ländern eine Insel der Prosperität dar, ohne dabei in Glaubens- oder gar kriegerischen Konflikten verstrickt zu sein. Diese Sicherheit und Stabilität honoriert die Wirtschaft mit entsprechendem Wachstum.

Dubai/VAE. – Die BIG 5 Dubai mit den angeschlossenen Messen Middle East Concrete und PMV Live (Plant, Machinery and Vehicles) hat sich in ihrer 37-jährigen Geschichte als die größte und wichtigste Baumesse im Mittleren Osten und Nordafrika etabliert. Im November vergangenen Jahres stellte sie erneut an vier Messetagen ihre Klasse unter Beweis: 2586 Aussteller aus 142 Ländern und über 75 000 Besucher tummelten sich auf dem Gelände des Dubai World Trade Centre. Josine Heijmans, Eventdirektorin der BIG 5, erläuterte die Begleitumstände für die stetige Entwicklung: Einerseits betrage das jährliche Wachstum des VAE Baumarkts 6,6 % (bei 2,6 % Wirtschaftswachstum), die Bevölkerung Dubais soll bis 2020 auf 3,4 Mio. anwachsen, die Zahl der Touristen pro Jahr die 20 Millionen-Marke erreichen und andererseits benötige der ambitionierte Plan, Dubai bis zum Jahr 2021 in eine "Smart & Sustainable City" zu verwandeln, entsprechende Investitionen in Infrastruktur und Hochbau.

Allerdings waren die Meinungen und Beurteilungen der Messeteilnehmer über die BIG 5 und die wirtschaftliche Entwicklung im Mittleren Osten, einschließlich dem Iran und Nordafrika, nicht mehr ganz so ungetrübt wie noch im vergangenen Jahr. Der positiven Konjunktur in den VAE Staaten standen einzelne kritische Stimmen entgegen, die individuelle Missstände in den angrenzenden Ländern benannten. Generell bekundeten die Aussteller jedoch ihre eindeutige Loyalität zur Region und der BIG 5 in Dubai, die in der Saudi Build oder der Project Qatar keine ernstzunehmende Alternative hat. Alleine die erstmalige terminliche Überlappung mit der bauma China in Shanghai stellt für die Zukunft eine gewisse Konkurrenz dar.



Deutsche Firmen zeigten erneut verstärkt Flagge auf der BIG 5. Einen der größten Stände hatte der Anlagenbauer für die Baustoffindustrie Masa, der seit 30 Jahren auf der BIG 5 vertreten ist. Frank Reschke, Masa Gesamtvertriebsleiter, gab sich mit drei neuen Anlagen für die Baustoffindustrie, die sich derzeit in den VAE im Bau befinden, betont optimistisch. Wie die langjährigen Erfahrungen zeigen, sind Anlagen von Billig-anbietern für die Kunden keine Alternative. Sie stellen für die Auftraggeber eher ein existentielles Risiko von nicht zu ermessender Größe dar. Eine starke Präsenz vor Ort hat seit 2001 auch die Firma Liebherr. Ali Kassem, der regionale Verkaufsdirektor, ist sich über die Herausforderungen des Marktes durchaus bewusst. Dennoch sieht er gute Absatzchancen z. B. für die 50 m Betonpumpe, die Liebherr 2016 erstmalig im Mittleren Osten präsentierte.



Die großen baulichen Themen, neben den die Schlagzeilen immer wieder dominierenden Prestigeobjekten, sind der bezahlbare Wohnungsbau, der beständige Ausbau der Infrastruktur, inklusive Massentransportsysteme, und einen alle Baumaßnahmen durchdringenden Willen zur Nachhaltigkeit. Mit anderen Worten, statt leerstehenden Spekulationsobjekten sollen belebte Wohnquartiere für Normalverdiener entstehen. Diese sind für eine ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung langfristig bedeutender als manch exklusive Shopping-Mall, an denen schon jetzt kein Mangel herrscht. Wohnungsbauprojekte, die diesen Ethos reflektieren, errichtet z. B. die multinationale MAG Gruppe. Der erste von drei Bauabschnitten einer Wohnanlage mit 13 Wohnblöcken soll 2018 übergeben werden, die Preise liegen zwischen 142 000 Dollar für eine Einraumwohnung und 403 000 Dollar für eine Dreizimmerwohnung mit Garten. Das Käufersegment wird den etwas weniger betuchten Bevölkerungsteilen aus z. B. Indien, Pakistan oder gar Großbritanniens zugerechnet. Viele Menschen aus diesen Ländern leben in den Golfstaaten und beziehen ein monatliches Einkommen zwischen 1089 und 3267 Dollar. Ziel des Bauträgers ist die Schaffung eines bewohnten Stadtteils ohne leerstehende Spekulationsobjekte, mit einer finanziell und sozial durchmischten Bevölkerung, die zu Fuß (!) in dem Quartier unterwegs ist.