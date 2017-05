Bilfinger-Chef Blades sieht Konzern bei Umbau auf Kurs

Mannheim (dpa). - Der kriselnde Industriedienstleister Bilfinger kommt bei seiner Stabilisierung laut Unternehmenschef Tom Blades gut voran. "Wir werden zu profitablem Wachstum zurückkehren", sagte der seit Juli amtierende Manager auf seiner ersten Hauptversammlung am Mittwoch in Mannheim. Dafür habe Bilfinger im Februar eine umfassende Neuausrichtung auf den Weg gebracht. Diese sei "eine Kraftanstrengung", die finanzielle Basis sei "solide". 2017 dürfte Bilfingers Leistung - die in der Baubranche meist angegebene Umsatzgröße - erneut sinken, sagte Blades. Der Rückgang liege voraussichtlich im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Die Profitabilität soll sich dabei jedoch verbessern. Ab kommendem Jahr soll die Leistung dann bis 2020 pro Jahr im Schnitt um mehr als 5 % zulegen. Durch Spartenverkäufe, umfangreiche Sparmaßnahmen mit einem scharfen Personalabbau in der Zentrale sowie einer neuen Strategie hatte Blades den Konzern zuletzt umgekrempelt. Die Zahl der Mitarbeiter hatte sich im Vergleich zu den Hochzeiten praktisch halbiert, auf knapp 36 000. Nach einem Rekordverlust hatte sich Bilfinger damit 2016 zurück in die Gewinnzone gearbeitet. Nach der Stabilisierung will Blades den Konzern auch mit Zukäufen stärken. Bilfinger ist inzwischen ein reiner Industriedienstleister. Zuletzt hatte der ehemalige Baukonzern seine profitabelste Sparte abgestoßen. Mit den Bau- und Gebäudedienstleistungen ging 2016 ein Herzstück über den Tisch.