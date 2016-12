Haltern am See. – Brüninghoff baut derzeit einen Indoor-Spielplatz für den Freizeitpark Ketteler Hof. Zur Planung setzte das bauausführende Generalunternehmen auf die Building Information Modeling (BIM)-Methode. Der Ketteler Hof hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern auf einem großen Gelände im Kreis Recklinghausen freies Spielen zu ermöglichen und deren motorische Entwicklung zu fördern. Nachdem der einst landwirtschaftliche Betrieb sich ab 1954 als Ausflugslokal einen Namen gemacht hat, sind mit Ponyreiten, Wildgehegen und ersten Spielplätzen weitere Angebote rund um den Hof entstanden. Verfügbar gewordene Wetter-Apps forderten den Einfallsreichtum des Familienunternehmens kürzlich erneut heraus: Denn was tun, wenn wenige vorhergesagte Regentropfen zunehmend dafür sorgen, dass Eltern sich gar nicht erst auf den Weg zum Freizeitpark machen, um ihre Kinder unter freiem Himmel spielen zu lassen? So rückte das Ziel in den Mittelpunkt, das Konzept in einer Spielhalle mit einer Nettogrundfläche von knapp 3140 m² sowie mit dem Bau von einzigartigen, nachhaltigen Spielgeräten fortzuführen. Zur Realisierung des Indoor-Spielplatzes, der binnen 16 Monaten errichtet werden soll, empfahl Brüninghoff eine BIM-gestützte Planung – wie das beauftragte Generalunternehmen mit Hauptsitz in Heiden bei seiner 5. Impulsreihe "BIM – Planen und Bauen in Netzwerken" verdeutlichte.



Building Information Modeling (BIM) und eine BIM-gestützte Planung beruhen nach Angaben von Brüninghoff darauf, dass alle Projektbeteiligten an einem digitalen Bauwerksmodell zusammenarbeiten und so stärker miteinander vernetzt sind. Informationen aus unterschiedlichen Planungsprogrammen wurden dabei mittels einer Schnittstelle zusammengeführt. Anhand eines digitalen 3D-Modells, in dem sich terminliche Abfolgen anschaulicher durchsprechen und sich Detailplanungen bauteilabhängig abrufen lassen, hätten alle Beteiligten ein schnelles Verständnis für die Architektur, das Gelände und ihre jeweilige Aufgabe bekommen.



Auch der Status jedes Bauteils sei für alle sichtbar, sodass Freigabe, Fertigstellung sowie Liefer- und Montagedatum stets überprüft werden können. "BIM bedeutet bei uns, mindestens nach Auftragseingang bis zur Übergabe an den Betreiber konsequent in einem Gebäudemodell zu arbeiten", sagt Brüninghoff-Geschäftsführer Frank Steffens. Hybrides Bauen – also Bauprojekte, bei denen unterschiedliche Materialien kombiniert werden, um neue Eigenschaften zu konstruieren – modelliere der Dachtragwerk- und Betonfertigteile-Lieferant bereits seit zehn Jahren.