04.11.2016 - 12:00 Bosch: Ausbau des Lkw-Geschäfts

Gerlingen (dpa). – Der Autozulieferer Bosch will sein Nutzfahrzeuggeschäft kräftig ausbauen. Neue Technologien etwa zur Fahrerassistenz dürften an dem Wachstum einen "sehr großen Anteil" haben, sagte der zuständige Geschäftsführer Markus Heyn am Bosch-Stammsitz in Gerlingen bei Stuttgart. Bis 2025 soll die erst in diesem Jahr ausgegründete Zuliefersparte für mittelschwere und...