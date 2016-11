04.11.2016 - 14:46 Brandenburg ist Eigenheimland

Potsdam (dpa). – Bauland wird in Brandenburg auch in den nächsten Jahren teurer. Vor allem im Berliner Umland steigen die Preise aufgrund der starken Nachfrage weiter. Das sagte der Chef des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte, Jürgen Kuse. Er legte in Potsdam den neuesten Grundstücksmarktbericht vor. Demnach entfielen rund 22 % aller Baulandverkäufe im Vorjahr auf...