22.10.2016 - 15:20 Brandschutztagmit Live-Demos

Bad Oldesloe/Lübeck (ABZ). – Spektakuläre Brandversuche aus nächster Nähe erleben und in die Zukunftsthemen des stationären Brandschutzes eintauchen – das verspricht BrandschutzDIREKT, der Brandschutztag des bvfa – Bundesverband Technischer Brandschutz e. V. Die Veranstaltung findet am 17. November in Bad Oldesloe und Lübeck statt. Sie wendet sich an Betreiber,...