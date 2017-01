Brexit könnte Immobilienpreise in Frankfurt weiter treiben

Frankfurt/Main (dpa). – Der geplante EU-Austritt Großbritanniens könnte Experten zufolge die Immobilienpreise in Frankfurt weiter steigen lassen. „Nun, da der Brexit an Klarheit gewinnt, wird bei Firmen zunehmend nachgerechnet und geprüft, wo in Deutschland genug passende Büroflächen frei sind“, sagte Michael Voigtländer, Immobilienexperte am Institut der deutschen Wirtschaft (IW). „Nachgelagert dürfte ab dem zweiten Halbjahr auch die Nachfrage nach Wohnraum kommen.“ Im Fokus stünde vor allem Frankfurt. Die Stadt gilt als Profiteur des Brexits, da Banken Barrieren für Finanzgeschäfte von London aus fürchten.