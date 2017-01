Brücken, Straßen, Stromnetze: Deutschland muss schneller modernisieren

Darmstadt (dpa). - Deutschland kommt im internationalen Vergleich mit der Modernisierung seiner Infrastruktur nicht schnell genug voran. Die Wertschöpfung aus baulichen Vermögenswerten für Deutschland sei in den vergangenen zehn Jahren deutlich zurückgegangen, teilte das globale Planungs- und Beratungsunternehmen für Natural and Built Assets, Arcadi in Darmstadt mit. Das ergab die Auswertung des Global Built Asset Performance Index (GBAPI) von Arcadis, der die Wertschöpfung aus baulichen Vermögenswerten in 36 Ländern vergleicht. Gut ein Viertel des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) wurde dem GBAPI zufolge 2016 durch die Wertschöpfung aus Gebäuden und Infrastruktur erzielt. Im Vergleich zur gleichen Messung im Jahr 2014 ist die Wertschöpfung zwar um drei Prozent gestiegen. Doch der Anteil baulicher Vermögenswerte am BIP ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Lag dieser Anteil 2016 und 2014 bei 26,5 %, betrug er vor zehn Jahren noch zirka 30 %. “Im internationalen Vergleich ist die Effizienz von baulichen Vermögenswerten in Deutschland heute deutlich zu niedrig”, sagte Dr. Manoj Gupte, Mitglied des Managements der Region Europa Central von Arcadis.