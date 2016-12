15.12.2016 - 12:00 BRZ-Mittelstandsforum Inspirierende Reise in die Zukunft des Bauens

Nürnberg (ABZ). – Vom 18. bis 19. November fand in Berlin das sechste BRZ-Mittelstandsforum statt. Der Themenschwerpunkt Megatrends und das Bauen von morgen mit renommierten Referenten aus Praxis, Wissenschaft und Politik lockte knapp 300 Gästezum zweitägigen Kongress in die Räumlichkeiten des Grand Hyatt Hotels am Potsdamer Platz. Als Highlight bot die Erlebniswelt Bauen und...