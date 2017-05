Bündnis für bezahlbares Wohnen ist Erfolgsmodell

Berlin (ABZ). – Die Arbeit des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen zeigt Wirkung: Mit über 375.000 Baugenehmigungen sind im vergangenen Jahr so viele Wohnungen genehmigt worden, wie seit 1999 nicht mehr. Nun müssen aus Genehmigungen Bauvorhaben werden. Wie der hohe Bedarf an bezahlbarem Wohnraum gedeckt werden kann, war Thema des Bündnisforums, das Bundesbauministerin Hendricks in Berlin eröffnete. Im Zentrum der Diskussion stand dabei das Thema Baulandaktvierung.