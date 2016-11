Turin/Italien (ABZ). – Für Case als Komplettanbieter war die Aufnahme von Gradern in die Produktpalette ein wichtiger Schritt. Händler haben nun die Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen und Bestandskunden in vielzähligen Industriesektoren noch besser zu unterstützen. Die Modelle der C-Serie sind bereits gut angenommen worden. Die auf der Intermat 2015 erstmals präsentierte C-Serie umfasst Modelle mit 13 und 16 t Betriebsgewicht, die entsprechend der Kundenanforderungen optional mit 6x4- bzw. 6x6-Allradantrieb ausgestattet werden können.

"Die Kombination aus leistungsstarken, hocheffizienten Motoren und unserer auf dem Markt führenden Hi-eSCR-Technologie, plus ErgoPower-Getriebe sorgen dafür, dass die Case Grader der C-Serie auf der Baustelle so gut wie unschlagbar sind", sagte Massimiliano Sala, Product Marketing Manager für Grader in der Vertriebsregion Europa, Naher Osten und Afrika. Gerade im östlichen Europa erfreuen sich Case Grader großer Beliebtheit. Sehr schnell wurden die ersten Maschinen nach Rumänien, Ungarn und Bulgarien verkauft.

Was Westeuropa anbelangt, verkaufte in Spanien die Simorra Group, Case Händler für Aragon, Lleida und Tarragona, den ersten Case Grader 856C an die Regionale Straßenbaubehörde von Terra Alta. Die Maschine wird für die Instandhaltung der Straßen und Forstwege des 743 km² großen Gebiets der Region Terra Alta in Katalonien eingesetzt. Der spanische Händler Eurocalidad verkaufte ebenfalls einen Grader 856C an die lokalen Behörden von Segovia.

Auch in Frankreich sind die Case Grader der C-Serie beliebt. Maschinen wurden im ganzen Land verkauft. In Paris war Veiga TP unter den ersten Käufern eines 836C mit Leica-Maschinensteuerungssystem. Weiter im Süden, in Lyon, kaufte die Maschinenvermietung Barret Reglages Ganathains einen 836C für die Durchführung eines Großprojekts im Stadtzentrum. Der 62 000 m² große Place Bellecour ist vollständig Fußgängern vorbehalten und kann auch für Veranstaltungen genutzt werden. 2016 sollte dort ein großes Pétanque-Turnier ausgetragen werden. Zu diesem Zweck musste die Fläche mit einer dicken Schicht Sand bedeckt werden. Der Bürgermeister von Lyon bat Case Händler Griset Materiels BTP um Hilfe und der wiederum brachte Barret ins Spiel, die diese Aufgabe in Rekordzeit bewältigten.

Ein dritter 836C ging in die Region Midi-Pyrénées. Dieses Modell mit 6x6-Allradantrieb wurde von der Firma SBTP, Société Bigournaise de Travaux Publics, gekauft. Die Maschine wurde eingesetzt, um einen 11 km langen Weg zu schaffen, auf dem Landwirte ihre Herden im Frühjahr auf die Sommerweiden in den Bergen transportieren können.

In Italien ging der erste Case Grader 836C an Ermanno Rossi aus Città della Pieve. Case Händler Romana Diesel hat diese Maschine geliefert, die zur Instandhaltung der Straßen in Città della Pieve eingesetzt wird.

In Deutschland hat die Firma Hermann Hinnenkamp, eines der größten Mietunternehmen, das mit Gradern arbeitet, gleich acht Case Grader für den Einsatz in ganz Deutschland bestellt. Der Vertrag, der zwei Modelle 856C und sechs Modelle 836C umfasste, wurde im April auf der bauma unterschrieben. In Berlin übergab dann das Case-Vertriebsteam die Grader an die Geschäftsinhaber Marco und Hermann Hinnenkamp persönlich.

Die Grader von Case sind mit der patentierten Hi-eSCR-Motortechnologie ausgestattet. Diese von FPT Industrial entwickelte Lösung erfüllt die Vorgaben der Abgasnorm Tier 4 Final ausschließlich durch Selektive Katalytische Reduktion und benötigt weder eine Abgasrückführung noch einen Diesel-Partikelfilter. Das Ergebnis sind niedrigere Betriebskosten und sparsamer Kraftstoffverbrauch. Anfang des Jahres wurde der Case Grader vom Typ 856C in seiner Kategorie mit dem Diesel Progress Excellence in Equipment Engineering Award ausgezeichnet. Dieser Preis, der von der Zeitschrift Diesel Progress und dem Zulieferer ZF ausgeschrieben wird, honoriert die Erfolge bei der Entwicklung und Konstruktion dieser Maschine. Alle Grader von Case überzeugen ihre Maschinenführer durch gutes Fahrverhalten, überragende Feinsteuerung und Präzision. ErgoPower-Getriebe garantieren ruhige Gangwechsel sowie eine perfekt auf die jeweilige Anwendung abgestimmte Drehzahl und Leistung für maximale Produktivität.

Die Grader der C-Serie können mit werkseitiger Vorbereitung für die Scharsteuerungen der gängigen Marken bestellt werden. Dies bietet dem Kunden maximale Flexibilität, denn die offene Architektur gestattet die Plug & Play-Installation von Scharsteuersystemen.