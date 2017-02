02.03.2017 - 16:35 Cemex Beton Forum gut angenommen

Hamburg (ABZ). – Mehr als 100 Kunden und Partner der Cemex Deutschland AG kamen am 9. Februar 2017 ins Wälderhaus Hamburg zum ersten Cemex BetonForum in diesem Jahr. Die Produktsparten Transportbeton, Zement und Mineralische Rohstoffe der Cemex Deutschland AG richten die Veranstaltungsrei-he aus. Die weiteren Stationen sind am 16. März 2017 Potsdam und am 6. April 2017...