13.02.2017 - 13:15 CN-Academy 2017 Betonpflasterbau als Thema

Fulda (ABZ). – Die FCN-Academygeht in die nächste Runde. Am Mittwoch, 22. Februar, lädt die F.C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG wieder zur Fachtagung im Hotel Esperanto in das Kongress- und Kulturzentrum Fulda ein. Auch dieses Jahr stehen bei der beliebten Veranstaltung wieder zahlreiche Fachvorträge rund um die Planung und Anlage von Pflasterflächen auf der Tagesordnung.

