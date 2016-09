16.09.2016 - 17:49 Continental kommt nach Anklam Naturkautschuk aus russischem Löwenzahn gewinnen Von Martina Rathke

Anklam. – Der Reifenhersteller Continental erforscht in den kommenden Jahren in Anklam russischen Löwenzahn zur Gewinnung von Naturkautschuk. Ziel dieses Forschungs- und Entwicklungsprojektes sei es, den Bedarf an Naturkautschuk künftig aus lokalen Quellen zu decken und lange Transportwege zu vermeiden, sagte der Geschäftsführer der in Hannover ansässigen Continental Reifen...