Fürth (ABZ). – "Wir setzen mit der neuen Kollektion uvex textreme cut neue Maßstäbe in Schutz, Komfort und Wirtschaftlichkeit", erläutert Birgit Krauß, Geschäftsführerin der uvex safey textiles. Die vogtländische Tochtergesellschaft der uvex Gruppe bietet professionelle Schnittschutz-Kleidung, die den vielseitigen und anspruchsvollen Herausforderungen der Industrie wie z. B. in der Metall- oder Glasverarbeitung gerecht wird.

Extrem robust und äußerst komfortabel, diese Eigenschaften haben sich bereits in uvex Schnittschutzhandschuhen millionenfach bewährt. Die patentierte Bamboo-TwinFlex Technologie wurde auf die neue Bekleidungslinie uvex textreme cut übertragen. Die Polos und Hemden bestehen in Ihrer Basis aus hochwertiger Baumwolle oder atmungsaktiver Funktionsfaser. Die Ärmel sind Dank innovativem Double Face Prinzip an der Außenseite extrem abriebfest und erlangen durch schnittfeste Glasfasern und abriebfestes Polyamid das höchste Cut Level 5. Statt kratzen und reiben sorgt ein weiches Bambusgarn innen für ein angenehmes und kühlendes Gefühl auf der Haut. Auch bei zusätzlichen Belastungen wie z. B. großer Hitze bleibt die Leistungsfähigkeit erhalten. In punkto Nachhaltigkeit ist die Bamboo-TwinFlex Faser, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Bambus gefertigt wird, ein umweltfreundliches Material.

Alle Modelle der uvex textreme cut Kollektion erfüllen die höchste Leistungsstufe 5 für Schnittfestigkeit (C5) gemäß DIN EN 388:2003. Das robuste und zugleich langlebige Hightechmaterial behält seine Schutzfunktion auch nach mehrfacher industrieller Reinigung (getestet nach DIN ISO 15797). Weil gefährliche Arbeitsbedingungen besondere Sicherheit erfordern ist diese Schnittschutzbekleidung optional mit normengerechten Reflexstreifen und flammhemmenden Eigenschaften ausgestattet.

Als einer der führenden Spezialisten für Schutzbekleidung steht uvex safety textiles für innovative Lösungen und herausragende Qualität – alle Produkte werden in Europa entwickelt und produziert. Die optionale Gestaltung im firmeneigenen Corporate Look ist möglich und sorgt für einen individuellen Auftritt.