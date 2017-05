16.05.2017 - 14:51 Dachstuhl komplett erneuert Mit den richtigen Schrauben die Arbeitszeit deutlich verkürzen

Weinstadt-Schnait (ABZ). – Ist ein Dach in die Jahre ge-kommen, steht eine Dach-sanierung an. So auch im Fall des ältesten Hauses im baden-württembergischen Weinstadt-Schnait. Um das Gebäude schnell wieder vor Wind und Wetter zu schützen, waren zeitsparende Lösungen gefragt. Daher sorgte der Schraubenhersteller Heco für Befestigungsmittel, die schnell und einfach zu montieren...