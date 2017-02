13.02.2017 - 14:41 Daimler: Mehr Forschungsgeld

Stuttgart (dpa). – Angesichts des Wandels in der Autobranche nimmt Daimler mehr Geld in die Hand. In diesem und im nächsten Jahr will Daimler jeweils im Schnitt 15,2 Mrd. Euro in Sachanlagen sowie Forschung und Entwicklung stecken. 2016 waren es 13,5 Mrd. Euro. "Diese umfangreichen Aufwendungen sind erforderlich, weil die Automobilbranche vor einem fundamentalen Wandel steht",...