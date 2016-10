21.10.2016 - 15:51 Daniel Flassig

Pytha Lab Software-Entwickler Daniel Flassig hat seine Promotion mit Auszeichnung ("summa cum laude") abgeschlossen. Nach dem Studium an der Technischen Universität München und an der Harvard University forschte Daniel Flassig am Arnold-Sommerfeld-Center für theoretische Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität München im Bereich Hochenergie-Physik und schrieb seine...