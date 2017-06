Problemlose Lieferung direkt bis vor die Tür möglich

Warendorf (ABZ). – Leise surrend fährt der blaue F3 201 PRO am geparkten Rettungswagen vorbei in den Innenhof des Warendorfer Krankenhauses. Dann drehter eine schnelle Pirouette und stellt die zwei Paletten mit medizinischem Gas direkt vor dem Lager ab. Nach der Lieferung rollt das Gerät flink zum Lkw zurück, der 100 m weiter geparkt ist. Auftrag erledigt. "Besonders bei beengten Verhältnissen und auch in lärmsensiblen Bereichen erweist sich der Palfinger Mitnahmestapler als Gold wert", erklärt Waldemar Kirsch, der Fahrer des Auslieferungs-Fahrzeuges. Und der Mann, der seit vielen Jahren für die Spedition Reitz mit Sitz in Münster arbeitet, muss es wohl wissen. Denn er fährt regelmäßig Produkte der Westfalen AG und setzt diese den Endkunden direkt vor die "Haustüre" ab. An manchen Tagen wiederholt sich dieses Szenario bis zu 16 Mal. Ohne das Spezialgerät des österreichi-schen Spezialisten für Ladekrane, Hubarbeitsbühnen, Abrollkipper und Mitnahmestapler wäre das nicht zu schaffen. Ähnlich wie beim Warendorfer Krankenhaus läuft es auch auf dem Gelände der Firma Deula ab.



Hier liefert Waldemar Kirsch mit seinem neuen blauen Actros technische Gase der Westfalen AG aus. Die sichere Entladung der Gitterboxen, der direkte Weg zum Lager, die Rücknahme der leeren Behälter und deren Positionierung auf der Ladefläche des Lkw erledigen der Fahrer und sein Mitnahmestapler wie am Schnürchen. Vom Mittelsitz aus hat der Bediener optimale Sicht, die Bewegungen laufen sicher und routiniert ab. Und der Kunde? Ja, der ist hoch zufrieden über die pünktliche Lieferung und froh, dass er selbst für diese Aktion keine eigenen Leute und Maschinen stellen muss.



Auch bei der Warendorfer Firma Johannes Wulff – einem traditionsreichen Reparaturbetrieb und zugleich Vertragspartner der Westfalen AG – wiederholt sich die Szene: Lkw dort abstellen wo gerade Platz ist, Mitnahmestapler absenken, Ladung mit technischen Gasen vom Auflieger entnehmen, zum Lager fahren, gegen leere Flaschen austauschen, diese im Lieferfahrzeug sicher verfrachten, Stapler am Heck parken und ab zur nächsten Station.



"Die Kunden verlassen sich darauf, pünktlich beliefert zu werden. Und der Palfinger Stapler hilft uns, die Ware selbst auf dem engen Betriebshof punktgenau und sicher abzustellen", bestätigt Fahrer Kirsch einmal mehr an diesem Tag. Er hat sich in seinen erst wenige Wochen jungen technischen "Partner" so richtig verknallt und kann sich die Arbeit ohne seinen moderne "Helfer" gar nicht mehr vorstellen. Die Palfinger Mitnahmestapler der F3-Modellreihe verfügen über ein facettenreiches Leistungspaket, das den Anwendern hohe Arbeitsproduktivität und völlige Unabhängigkeit gewährleistet. Der F3 201 PRO – von dem die Spedition Reitz gleich drei neue Exemplare angeschafft hat und wie auch den Lkw in der Firmenfarbe Blau lackieren ließ – beeindruckt durch sein geringes Eigengewicht von nur 1635 kg, eine Traglast von 2000 kg und eine Hubhöhe von bis zu 3700 mm. Angetrieben wird das Gerät durch einen sparsamen und umweltfreundlichen 3-Zylinder-Dieselmotor.