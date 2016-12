08.12.2016 - 12:23 Decken für Schuler Tower Erstellung gelang vier Wochen schneller als geplant

Göppingen (ABZ). – Die Schuler AG ist Technologie- und Weltmarktführer in der Umformtechnik für die Metallindustrie. Am Hauptsitz in Göppingen entsteht mit dem neuen Schuler Innovation Tower (S.I.T.) ein zwölfgeschossiges Engineering & Technologie-Center für 750 Mitarbeiter. Mit mehr als 50 m Höhe wird der S.I.T. als höchstes Gebäude Göppingens das Stadtbild prägen. Das war die...