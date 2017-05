27.04.2017 - 07:51 Demolition, Decontamination and Recycling DDR 2017 Forum&Expo beleuchtet Chancen

Brüssel (ABZ). – Auf der Demolition, Decontamination and Recycling (DDR) 2017 Forum&Expo – organisiert vom Europäischen Abbruchverband (EDA) mit der Unterstützung der wichtigsten Baugewerbeverbände – geht es darum, wie Abbruch-, Dekontaminierungs- und Aufbereitungstätigkeiten mit der Kreislaufwirtschaft in Einklang gebracht werden können. Vom 14.–16. Juni 2017 soll es in Halle...