Kirchberg (ABZ). – Die Zeiten, in denen Deponien und Recyclinganlagen allein auf weiter Flur standen, sind lange vorbei. Das Verständnis und die Akzeptanz von Staub- und Geruchsbildung auf benachbartem Gelände hält sich in Grenzen. Schlechte Luft in der Nachbarschaft kann das Tagesgeschäft erheblich belasten.

Für Unternehmen aus den Bereichen Recycling ist starke Staub- und Geruchsentwicklung ein ernstzunehmendes Thema. Anwohner, Auftraggeber und die Gesetzgebung fordern vermehrt nach Lösungen, die das Staub- bzw. Geruchsproblem effizient bekämpfen, und damit Belästigungen und Gesundheitsrisiken nachhaltig reduzieren. Grundsätzlich gilt: Geruch und Staub, auch Feinstaub, kann nur da vermieden werden, wo er entsteht! Mit Wassernebel kann Geruch und Staub effektiv bekämpft werden!

Wenn es um Fragen zur Staubbindung bzw. Staubniederschlagung geht, möchte jede verantwortliche Fachkraft einen kompetenten Ansprechpartner haben, der sich in dieser Branche auskennt und seine Dienste nicht nur am Rande abwickelt.

Die Firma Nebolex Umwelttechnik hat sich vor mehreren Jahren auf die Reduzierung von Staubimmissionen durch stationäre Staubbindeanlagen und mobile Staubbindemaschinen spezialisiert. Bei uns steht Staubbindung an erster Stelle. Im Portfolio Nebolex mobil hat Nebolex Umwelttechnik für die unterschiedlichsten Herausforderungen mehrere Staubbindemaschinen von klein bis ganz groß zum Testen – Mieten und/oder Kaufen. Die Maschinen sind vollautomatisch, leistungsstark und umweltfreundlich. Spezialdüsen erzeugen einen feinen Wassernebel, der die Staubpartikel direkt an der Entstehungsquelle hochwirksam bindet.

Je nach Art und Größe der Staubpartikel, werden die Düsen bedarfsorientiert konfiguriert, um die unterschiedlichsten Staubarten optimal binden zu können. Modernste Ventiltechnik garantiert einen effizienten Wasserdurchsatz.

Die unterschiedlichen Nebelkanonen sind mit einer Fernbedienung steuerbar und somit einfach in der Handhabung. Auf Palette für einen Gabelstapler oder auf einem Unterwagen montiert, sind die Maschinen im Gelände gut manövrierbar. Ist der Test überzeugend, können die Geräte mit eventuell späterer Kaufoption gemietet oder direkt erworben werden. Denn nur wer eine Staubbindemaschine selbst getestet hat, kann sich von den Leistungen überzeugen und auch mitreden.

Beim stationären Nebolex Umwelttechnik System wird Wasser mit Druckluft in selbstansaugenden Sprühnebelköpfen in feinste Wassertröpfchen zerrissen. Durch die so entstandene größere Gesamtoberfläche des Wassers ist es möglich, wesentlich mehr in der Luft wirbelnde Staubpartikel zu binden um die Staubentstehung auf ein Minimum zu reduzieren.

Die patentierten Edelstahlleisten sind sehr robust und können an Förderbändern und Brechern direkt an der Übergabe montiert werden. Die integrierten Nebelköpfe sind so vor Beschädigungen durch Steinschläge geschützt. Es entstehen keine laufenden Zusatzkosten durch ständig zu erneuernde Nebelköpfe, die beschädigt wurden. Dieses Patent zeichnet Nebolex Umwelttechnik aus. Nebolex Staubbindeanlagen sind in vielen Unternehmen im Dauereinsatz 7/24.

Sämtliche Stillstände einer Anlage durch zu hohe Staubkonzentration oder Verschmutzungen oder Defekte führen zu Produktionsausfällen von mehreren Stunden. Auf Dauer gesehen, kommen diese den Unternehmer teurer als eine Staubbindeanlage, die jährlich bzw. halbjährlich gewartet werden muss, also planbare Wartungsintervalle hat.

Wir arbeiten mit Akribie daran, unsere Staubbindeanlagen stetig zu verbessern, mit dem Ziel, allen Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, die geforderten Immissionsgrenzwerte sicher einzuhalten. Auch nach dem Kauf kann der Kunde auf unseren guten Service auch außereuropäisch zählen.