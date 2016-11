10.11.2016 - 17:38 Deutlich mehr Aufträge registriert

Hannover (dpa). – Die Auftragslage der Baubranche in Niedersachsen und Bremen hat sich im ersten Halbjahr 2016 deutlich verbessert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab es ein Plus von 14,3 %, wie der Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen unter Berufung auf die Statistischen Landesämter mitteilte. Am deutlichsten fiel der Anstieg beim Straßenbau mit 35,6 % aus. Die Zahl...