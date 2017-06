12.06.2017 - 11:48 Deutsche Bauindustrie Dieter Babiel wird Hauptgeschäftsführer

Berlin (ABZ). – Das Präsidium des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie hat Dieter Babiel zum Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes ernannt. Babiel tritt spätestens zum 1. November die Nachfolge von RA Michael Knipper an, der – nach über 21 Jahren als Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes – in den Ruhestand tritt. Babiel, 1960 in Flensburg geboren, sammelte nach...