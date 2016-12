08.12.2016 - 14:00 Deutschlands höchste Aussichtsplattform Schraubanschlüsse für unterbrechungsfreie Bewehrung im Einsatz

Rottweil (ABZ). – Derzeit entsteht in Rottweil, der ältesten Stadt Baden-Württembergs, die höchste öffentliche Aussichtsplattform Deutschlands. Bauherr ist Thyssenkrupp, der in dem Gebäude zukünftig seine neuesten Aufzugsentwicklungen testen wird. Geplant wurde der Bau von den Architekten Werner Sobek in Kooperation mit Helmut Jahn. Gebaut wird er von der Ed. Züblin AG...